الأهلي ٢٠٠٣ يواجه إنبي اليوم في بطولة الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالأهلي مواليد ٢٠٠٣ مساء اليوم الثلاثاء مع ضيفه إنبي، في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية.

يدخل الأهلي ٢٠٠٣ مباراة اليوم وهو يمتلك ٥٢ نقطة، يتربع بها على صدارة الترتيب، بعدما حقق الفوز في ١٥ مباراة والتعادل في ٧ مباريات، والخسارة في ٣ مباريات، حيث فاز على زد ١ - صفر، وعلى بتروجت ٢ - صفر، وتعادل مع طلائع الجيش ١ - ١، وفاز على الداخلية ٦ - صفر، وعلى المقاولون ٢ - ١، وتعادل مع إنبي سلبيًّا، وخسر أمام سموحة صفر - ١، وفاز على البنك الأهلي ٢ - ١، وتعادل مع بيراميدز سلبيًّا، ومع المصري ١ - ١، وفاز على أسوان ٣ – ١.

وعلى المحلة ٥ - صفر، وتعادل مع الاتحاد ٣ - ٣، وفاز على الزمالك ١ - صفر، وخسر أمام الإسماعيلي ٢ - ٣، وفاز على المقاصة ٢

- صفر، وعلى فيوتشر بنفس النتيجة، وعلى سيراميكا ١ - صفر، وعلى حرس الحدود ٢ - ١، وخلال المرحلة النهائية فاز على المقاولون العرب ١ - صفر، وتعادل مع المصري ٢ - ٢، وفاز على سموحة ٣ - ١، وخسر أمام الاتحاد ١ - ٢، وتعادل مع سيراميكا سلبيًّا، مسجلًا ٤٣ هدفًا مقابل ١٨ هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٣ محمد شرف مديرًا فنيًّا، ومحمود صادق مدربًا مساعدًا، وخالد عثمان مدربًا لحراس المرمى، ومحمد راشد إداري الفريق، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.

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