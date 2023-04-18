بالأرقام.. أبرز معلومات قمة الهلال والنصر في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر عشاق الدوري السعودي الصدام رقم 56 تاريخيًا بين الهلال والنصر، مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي.

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ويدخل الفريقان مباراة اليوم بشعار لا بديل عن الفوز، إذ يبحث الهلال عن تحقيق الفوز الأول منذ 3 مباريات والتي شهدت خسارته من الشباب ثم تعادله مع الطائي قبل أن يتلقى الهزيمة في الجولة الماضية أمام الباطن بينما يرغب النصر في العودة إلى سكة الانتصارات بعدما تعادل سلبيًا مع الفيحاء في المباراة الماضية.

ويسعى النصر للحفاظ على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري السعودي، إذ يحتل المركز الثاني برصيد 53 نقطة وبفارق 3 نقاط عن اتحاد جدة المتصدر بينما يأمل الهلال صاحب المركز الرابع برصيد 46 نقطة في الاقتراب أكثر من المركز الثالث الذي يحتله الشباب برصيد 50 نقطة.

وتستعرض بوابة الوفد في السطور الآتية أبرز المعلومات عن قمة الهلال والنصر في الدوري السعودي:

1- يعد النصر هو ثاني أكثر الفرق تحقيقًا للفوز هذا الموسم بالدوري السعودي برصيد 16 انتصارًا مقابل 13 انتصارًا للهلال صاحب المركز الرابع في عدد الانتصارات.

2- يعتبر البرازيلي أندرسون تاليسكا هو

هداف النصر في الدوري السعودي برصيد 16 هدفًا بينما يتصدر أوديون إيجالو قائمة هدافي الهلال بالعدد ذاته من الأهداف.

3- يعد النصر هو ثاني أكثر فريق واجهه الهلال على مدار تاريخه برصيد 55 مواجهة بمختلف المسابقات.

4- يمتلك الهلال الأفضلية في تاريخ المواجهات مع النصر، بعدما حقق الفوز 31 مرة بينما كانت الانتصار من نصيب النصر في 14 مواجهة وتعادلا سويًا في 10 مباريات.

5- شهدت مواجهات الفريقين على مدار التاريخ، 104 أهداف للهلال مقابل 68 هدفًا للنصر.

6- انتهت مواجهة الدور الأول بين الهلال والنصر بالتعادل الإيجابي 2-2 والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة العاشرة.

7- يتصدر محمد السهلاوى لاعب النصر السابق قائمة هدافي لقاءات النصر والهلال برصيد 15 هدفًا بينما يأتي خلفه سالم الدوسري برصيد 10 أهداف.

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