تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الداخلية في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق بيراميدز نظيره أمام الداخلية مساء اليوم الثلاثاء في المباراة المقرر إقامتهاعلى ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 26 في الدوري المصري الممتاز .

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تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الداخلية

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: أحمد توفيق - بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي.

موعد مباراة بيراميدز والداخلية

تنطلق المباراة في تمام الساعة 9.15 مساء بتوقيت القاهرة ، و10.15 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 11.15 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والداخلية

تذاع المباراة التي تجمع بين بيراميدز والداخلية مساء اليوم أون تايم سبورت 1 بتعليق مؤمن حسن .

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