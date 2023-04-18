تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الداخلية في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق بيراميدز نظيره أمام الداخلية مساء اليوم الثلاثاء في المباراة المقرر إقامتهاعلى ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 26 في الدوري المصري الممتاز .
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تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الداخلية
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي
خط الوسط: أحمد توفيق - بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل
خط الهجوم: فخري لاكاي.
موعد مباراة بيراميدز والداخلية
تنطلق المباراة في تمام الساعة 9.15 مساء بتوقيت القاهرة ، و10.15 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 11.15 مساء بتوقيت الإمارات .
القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والداخلية
تذاع المباراة التي تجمع بين بيراميدز والداخلية مساء اليوم أون تايم سبورت 1 بتعليق مؤمن حسن .
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