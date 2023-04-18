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غيابات بالجملة في بيراميدز قبل مباراة الداخلية

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ياسر رشاد - القاهرة -  يستضيف فريق بيراميدز نظيره الداخلية مساء اليوم الثلاثاء في اللقاء المرتقب على ستاد الدفاع الجوي في الأسبوع الـ26 في الممتاز.

 

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 يدخل فريق بيراميدز مباراة الداخلية بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على أسوان في الجولة الماضية، ويرغب بيراميدز تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم لحصد الثلاث النقاط بجانب  مطارة فيوتشر على المركز الثاني.

 

غيابات بيراميدز أمام الداخلية:

شهدت قائمة بيراميدز الكثير من الغيابات أمام فريق الداخلية، عبدالله السعيد وأسامة جلال وأحمد سامي وفخر الدين بن يوسف، أحمد فتحي.

 

موعد مباراة بيراميدز والداخلية:

تنطلق المباراة مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 9.15 مساء بتوقيت القاهرة، 10.15 مساء بتوقيت المملكة العربية .

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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