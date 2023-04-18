شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى ينتظر الإيقاف 3 مباريات بعد الطرد أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر محمد الشناوى حارس مرمى النادي الأهلي، عقوبة الايقاف 3 مباريات في مسابقة الدوري بعد حصوله على الطرد أمام سموحة أمس الاثنين بالدورى العام.

وتنص لائحة العقوبات الخاصة برابطة الأندية ، أنه في حالة الطرد لضرب الخصم دون كرة يعاقب اللاعب بالايقاف 3 مباريات وغرامة مالية 25 ألف جنيه.

وشهدت الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع فى مباراة الأهلى وسموحة إشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بعد ضرب لاعب سموحة أحمد حكم بدون كرة.

وقرر الأهلى توقيع غرامة مالية كبيرة على محمد الشناوى بسبب هذا الموقف.

وحقق الأهلي الفوز على سموحة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، أحرز محمد شريف ومحمود كهربا هدف فوز الفريق الأحمر على نظيره السكندري.