شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة حمزة الجمل مع إياد العسقلانى قبل العودة لتدريبات الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد حمزة الجمل المدير الفني للنادى الاسماعيلى جلسة مع لاعبه إياد العسقلانى طالبه خلالها بالالتزام وفتح صفحة جديدة مع الدراويش عنوانها التألق وإثبات الذات مشدداً على حاجة الفريق الأصفر لجهود كل لاعب لتصحيح مساره بالدوري.

وعاد إياد العسقلانى، لحسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة حمزة الجمل في مباراة المصري البورسعيدى المقبلة، بعد ظهوره بشكل مميز في ودية الدراويش مع نجمة سيناء.

وقرر حمزة الجمل العفو عن إياد العسقلانى وعودته للتدريب مع الفريق الأول بعد فترة من الاستبعاد والتدريب مع فريق الشباب بعد خلافه مع زميله أحمد مدبولى أثناء أحد التدريبات.

واطمأن الجهاز الفني للنادى الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل على جاهزية لاعبيه البدلاء لمواجهة المصري البورسعيدى بعد الانتصار الودى على نجمة سيناء.

وحقق الإسماعيلى الفوز على فريق نجمة سيناء بخمسة أهداف نظيفة، فى المباراة الودية التى أقيمت مساء السبت، من أجل الاستعداد لمواجهة المصرى المقرر لها الخميس المقبل فى بطولة الدورى.

جاءت أهداف الإسماعيلى عن طريق أحمد مدبولى ومروان حمدى وصالح جمعة وأبو بكر حمزة الجمل وعمر الساعى، فى المباراة التى اشرك فيها حمزة الجمل المدير الفنى للدراويش اللاعبين البدلاء والذين لم يخوضوا مواجهة إنبى التى فاز بها الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بدأ الإسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من أحمد عادل عبد المنعم فى حراسة المرمى، كريم عرفات وإياد العسقلانى وعماد حمدى ومصطفى فارص فى الدفاع، محمد مخلوف ومحمد بيومى وعبدالله السعيد، وميعا وأحمد مدبولى، وفى الهجوم محمد الشبراوى.

ويتطلع جهاز الدراويش للارتقاء بالجوانب البدنية للاعبين، فضلاً عن استيعابهم للخطط الفنية بشكل أكبر خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل المعنويات الكبيرة بعد التأهل لدور الثمانية في كأس رابطة الأندية المحترفة بعد الفوز على غزل المحلة بركلات الترجيح.

بجانب الفوز على إنبى بثلاثية في أخر ظهور بالدوري وهو الفوز الذى حافظ على سجل اللاهزيمة في 10 مباريات على التوالي في الدوري، حيث حقق الدراويش الفوز في 3 منها (3-1) على كل من الداخلية، سموحة، وإنبي.. كما تعادل سلبيا في 3، وبنتيجة (1-1) في 4 مباريات.