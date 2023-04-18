لامبادر يستقر على تشكيل تشيلسي أمام ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - استقر فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي على تشكيلة البلوز الأساسية التي سيدخل بها مواجهة اليوم ضد ريال مدريد الإسباني اليوم في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد فريق تشيلسي لاستقبال ضيفه ريال مدريد في المباراة المرتقبة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج مساء اليوم الثلاثاء الموافق 18 أبريل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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ويتسلح فريق تشيلسي بعاملي الأرض والجمهور من أجل قلب الطاولة على الميرنجي بعد هزيمته بثنائية في الذهاب واقتناص بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، حيث يحتاج للفوز بثلاثية نظيفة على أقل تقدير اليوم.

تشكيلة تشيلسي المتوقع أمام ريال مدريد

حارس المرمى: كيبا.

الدفاع: فوفانا، تياجو سيلفا، كوكوريلا، جيمس.

الوسط: كانتي، إنزو فرنانديز، كوفاسيتش.

الهجوم: جواو فيليكس، رحيم ستيرلينج، مودريك.

موعد مباراة الريال وتشيلسي والقناة الناقلة:

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة تشيلسي ضد ريال مدريد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت أبو ظبي.

وستذاع مواجهة ريال مدريد ضد تشيلسي عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بصوت المعلق الرياضي حسن العيدروس.

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