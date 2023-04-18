إيهاب أمين: الجمباز المصري تقدم خطوات كبيرة على صعيد النتائج وتنظيم البطولات والأحداث الرياضية

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز، عن فخره بما وصل إليه الاتحاد خلال الفترة الماضية والتي كان ثمارها تتويج يحيى زكريا لاعب منتخب مصر للناشئين ببرونزية بطولة العالم والتي أقيمت مؤخرا بتركيا.

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غدا.. الجمباز يعلن تفاصيل استضافة كأس العالم ومفأجاة في حفل الإفتتاح

واضاف أمين خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بالكشف عن تفاصيل بطولة كأس العالم للجمباز الفني، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 وحتى 30 ابريل الجاري، أن الاتحاد المصري قفز قفزة عريضة على صعيد النتائج وتنظيم البطولات والأحداث الرياضية.

وأعلن رئيس اتحاد الجمباز أن الموسيقار "هشام خرما" سيكون مفاجأة حفل افتتاح البطولة العالمية.

الجدير بالذكر أن بطولة كأس العالم ستقام على مجمع صالات استاد القاهرة الدولي بمدينة نصر ويشارك بها 40 دوله وهم "ألبانيا - الجزائر - أرمينيا - النمسا -

أذربيجان - بلجيكا - كندا - كرواتيا - قبرص التشيك - الدنمارك - فنلندا - ألمانيا - بريطانيا - اليونان - أندونيسيا - إيران - إيرلندا - إيطاليا - الأردن - كازاخستان - لاتفيا - ليتوانيا - ماليزيا - المكسيك - هولندا - النرويج - بنما - الفلبين - بولندا - البرتغال - قطر - صربيا - سلوفينيا - تايوان - أوكرانيا - أمريكا - أوزبكستان - فيتنام - بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

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