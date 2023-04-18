جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2023 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - ترصد لكم بوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 18 أبريل 2023 والقنوات الناقلة، حيث تقام عدة مباريات مهمة على مستوى بطولات دوري أبطال أوروبا والدوري المصري والدوري السعودي والدوريين الإماراتي والقطري.

دوري أبطال أوروبا ..

تشيلسي ضد ريال مدريد ..

يستعد فريق تشيلسي لاستقبال ضيفه ريال مدريد في المباراة المرتقبة لتي ستجمع بين الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق المواجهة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بصوت المعلق الرياضي حسن العيدروس.

ميلان ضد نابولي ..

ويستعد فريق نابولي لخوض مباراة حاسمة ومصيرية أمام نابولي عندما يستقبله على ملعب دييغو ارماندو مارادونا، وستذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium في التاسعة مساءً بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.

الدوري المصري الممتاز ..

إنبي ضد أسوان .. ستقام المباراة على ملعب استاد بترو سبورت في تمام الساعة 9:15 مساءً بتوقيت القاهرة، وهي مواجهة

مؤجلة من الأسبوع الـ26 من بطولة الدوري المصري هذا الموسم.

بيراميدز ضد الداخلية .. ويستعد فريق بيراميدز لخوض مباراة مهمة بشعار لا بديل عن الفوز أمام الداخلية في التاسعة والربع مساءً، على ملعب استاد الدفاع الجوي لحساب الجولة 26 من الدوري.

الدوري السعودي للمحترفين ..

الهلال ضد النصر ..

تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية إلى ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) من أجل متابعة مباراة ديربي الرياض المرتقبة والتي ستجمع بين الهلال والنصر مساء اليوم في دوري روشن السعودي.

المباراة ستنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلقين الرياضيين مشاري القرني وعبدلله الغامدي.