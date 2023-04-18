شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يخطف لقب الأكثر تعادلاً فى الدورى بعد نقطة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف فريق المقاولون العرب لقب أكثر فرق الدورى تحقيقاً للتعادل، وذلك خلال الموسم الجارى، بعدما تعادل ذئاب الجبل مع نادى الزمالك وحصل منه على "نقطة" بعد التعادل بهدفين لمثلهما، فى مباراة الجولة 26 من عمر مسابقة الدورى.

وخاض فريق المقاولون العرب 26 مباراة حتى الآن، حصد خلالها 8 انتصارات وتعادل فى 12 مباراة، وخسر 6 أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 26 هدفاً آخر.

بينما يأتى فى المركز الثانى بترتيب أكثر فرق الدورى تحقيقاً للتعادل كل من المصرى، فاركو، سيراميكا، والإسماعيلى، برصيد 11 مباراة لكل فريق.

فيما يحتل كل من، سموحة والداخلية، المركز الثالث برصيد 10 تعادلات لكل منهما.

وتعادل فريق الزمالك مع المقاولون العرب بهدفين لكل فريق هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 40 فى المركز الرابع، بعدما خاض 24 مباراة، حقق الفوز في 11 مباراة، وتعادل فى 7 وخسر مثلها، فيما ارتفع رصيد المقاولون العرب للنقطة 36، فى المركز السادس، حصدها من 26 مباراة، حقق الفوز في 8، وتعادل فى 12 مباراة، وخسر 6.