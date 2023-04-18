شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يستغل تأجيل مواجهة الإسماعيلى لتصحيح الأخطاء فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستغل الكولومبي كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول، بنادى الزمالك عدم انشغال الفريق بمباراة في مسابقة الدوري في الوقت الحالي، بسبب تأجيل مواجهة الإسماعيلي، في الجولة 27 من عمر المسابقة، وستكون المواجهة المقبلة أمام سيراميكا في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة عشرة، والمقرر لها يوم الأربعاء الموافق 26 من الشهر الجارى.

ويحرص الكولومبي أوسوريو على استغلال الأسبوع الذى سيسبق مواجهة سيراميكا من أجل تحفيظ اللاعبين طريقة لعبه، وتطبيق فكره، خاصة أنه تولى مهمة القيادة في وقت "ضيق" قبل مواجهة المقاولون العرب، التى انتهت بالتعادل بين الفريقين بنتيجة 2 / 2 ولم يتمكن المدرب من تطبيق طريقة لعبه أو وضع لمساته الفنية، رغم أنه تولى قيادة المباراة بالتعاون مع مدحت عبد الهادى وأحمد مجدى.

كارلوس أوسوريو أكد أنه سيستغل الفترة ما بين مواجهة المقاولون وسيراميكا لتصحيح بعض الأخطاء، ونقاط الضعف التي لمسها في الفترة القصيرة التي تولى بها المسئولية، والعمل بكل جهد على تصحيحها وتطوير بعض الجوانب الفنية والبدنية لدى اللاعبين، حتى يتمكن من الوصول بهم لأعلى مستوى، خاصة أن أوسوريو حريص على الإشراف بنفسه على الجانب البدنى لدى اللاعبين، وفضّل عدم الاستعانة بمدرب لياقة بدنية في الجهاز المعاون.