شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو وعبد المنصف يعدان عواد بتطبيق سياسة التدوير فى حراسة المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعد الكولومبي كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الزمالك، ومحمد عبد المنصف مدرب الحراس، الحارس محمد عواد بالحصول على فرصة حقيقية للمشاركة والرجوع مرة أخرى.

وأكد الثنائي أوسوريو وعبد المنصف للحارس، أنه سيحصل على فرصة، وسيتم تطبيق نظام التدوير مع محمد صبحي، مؤكدين أنه لا يوجد لاعب في الفريق ضمن مكانه بالتشكيل الأساسي، ولكن المشاركة تكون للاعب الأفضل والأعلى تركيزا، والذي يظهر بشكل جيد في التمرين.

وحقق فريق المقاولون التعادل بنتيجة 2 / 2 مع الزمالك فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الإثنين، على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري، وهى المباراة الأولى للفارس الأبيض تحت قيادة الكولومبي كارلوس أوسوريو.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 40 فى المركز الرابع، بعدما خاض 24 مباراة، حقق الفوز في 11 مباراة، وتعادل فى 7 وخسر مثلها، فيما ارتفع رصيد المقاولون العرب للنقطة 36، فى المركز السادس، حصدها من 26 مباراة، حقق الفوز في 8، وتعادل فى 12 مباراة، وخسر 6.

ويستعد الزمالك حاليًا لمواجهة سيراميكا المقرر لها يوم 26 أبريل الجاري في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.