شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الزمالك فى ختام حسم لقب مرتبط اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم، الثلاثاء، مواجهات قوية فى إطار ختام جولات المرحلة النهائية لحسم لقب دورى مرتبط كرة اليد للموسم المحلى 2022/2023 بين كل من سموحة مع سبورتنج وطلائع الجيش مع الأوليمبى والأهلى مع الزمالك.

وفاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى مؤخرا على سبورتنج بنتيجة 32/22، فى إطار نهائى كأس مصر لكرة اليد للموسم المحلى 2022/2023 بصالة أكتوبر الدولية، ليتوج بالقب.

ونجح فريق الأهلى بعد فوزه باللقاء فى مواصلة التفوق بعد حصد لقب دورى المحترفين مؤخرا على حساب الزمالك بعد غياب 4 سنوات.