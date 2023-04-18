حسام حسن يفاضل بين عبده يحيى ومروان لقيادة هجوم المصري أمام الإسماعيلي

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القاهرة - سامية سيد - يفاضل الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة حسام حسن، بين الثنائي مروان حمدي وعبده يحيى لقيادة هجوم الفريق البورسعيدي في اللقاء المقبل أمام الإسماعيلي، والمقرر لها الخميس المقبل.

ويدرس الجهاز الفني للمصري عودة عبده يحيى لقيادة هجوم الفريق البورسعيدي في مباراة الإسماعيلي، وذلك بعد ظهوره بشكل جيد في مباراة المقاولون العرب، رغم عدم إحرازه للأهداف، وذلك خلال الدقائق القليلة التي شارك فيها بعد نزوله بديلا.

وقرر الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة حسام حسن، عودة الفريق إلى معسكره ببورسعيد استعدادا للقاء المقبل أمام النادي الإسماعيلي في الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري والمقرر له الخميس المقبل، وذلك بعدما تعادل الفريق البورسعيدي سلبيا في المباراة الماضية مع المقاولون العرب، لتتوقف سلسلة الانتصارات المتتالية للمصري عند 4 مباريات فقط.

وعقد حسام حسن جلسة خاصة مع اللاعبين طالبهم خلالها بضرورة استعادة التركيز وروح الانتصارات، مهدداً المقصرين بالاستبعاد من التشكيل الأساسي للفريق، خاصة بعدما ارتفعت طموحات جماهير بورسعيد بتواجد الفريق في مركز متقدم بالدوري.

وشدد حسام حسن على أن مواجهة الإسماعيلي المرتقبة لن تكون سهلة، خاصة وأن الفريق الأصفر استعاد الثقة تحت قيادة حمزة الجمل، ويسعى لتقديم أفضل ما لديه من أجل الهروب من منطقة الخطر.

ويحتل النادى المصرى المركز السابع فى ترتيب جدول الدورى برصيد 35 نقطة، حصدها من 24 مباراة، حقق الفوز فى 8 لقاءات، وتعادل فى 11 مواجهة، وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 23 هدفا، واستقبلت شباكه 24 هدفا.