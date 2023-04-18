شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الاتحاد 66/77 ويتأهل لمواجهة الأهلى فى نهائى كأس مصر للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق نادى الزمالك فى حجز البطاقة التأهل الثانية لنهائى كأس مصر لكرة السلة "رجال" بعد الفوز على فريق الاتحاد السكندرى مساء يوم الاثنين فى دور نصف النهائى بنتيجة 77-66.

وتمكن الأهلى من حجز أول بطاقات الدور النهائى من المسابقة بعد الفوز على الجزيرة بنتيجة 88 – 52 فى اللقاء الذى اقيم على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وجاءت المباراة قوية من جانب الفريقين، حيث تقدم الاتحاد السكندرى فى الربع الأول والثانى بنتيجة 17-12 / 32-31 على التوالى، قبل أن يعود الزمالك ويتقدم فى الربع الثالث والرابع بنتيجة 56-50 / 77-66.

وحصل أو جى مايو محترف نادى الزمالك على لقب أفضل لاعب فى المباراة بعد تسجيله 25 نقطة وصناعة 5 فرص تهديفية قاد بهم ناديه لتحقيق الفوز.

المباراة النهائية لكأس مصر "رجال" تقام غدا الأربعاء بين الأهلى والزمالك فى تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً على أن يسبقه لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بين الاتحاد والجزيرة فى تمام الساعة التاسعة مساءً.