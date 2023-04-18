العشري يضع اللمسات النهائية الليلة على خطة فاركو لمواجهة غزل المحلة

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القاهرة - سامية سيد - يضع طارق العشري، المدير الفني لفاركو، اللمسات النهائية على خطة فريقه الليلة لمواجهة غزل المحلة المقرر لها التاسعة والربع مساء غداً الاربعاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض فاركو مرانه الأخير الليلة، ثم يعلن طارق العشري قائمة المباراة التي تدخل معسكرا مغلقا الليلة، وتشهد القائمة غياب رامى صبري مدافع الفريق بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبى.

من جهته عقد طارق العشري، المدير الفني لفاركو، اجتماعا مع لاعبيه للحديث عن أخطاء مباراة الأهلي، حذرهم خلاله من صعوبة مواجهة غزل المحلة المقبلة بالدوري، مشددا على ضرورة استعادة الانتصارات.

وعكف طارق العشري، المدير الفني لفاركو، على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه فى مباراة الأهلى التى أقيمت فى الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري، والتي انتهت بخسارة الفريق البرتقالى بثلاثية دون رد لعدم تكرارها فى مباراة غزل المحلة المقبلة.

وخسر فاركو من الأهلى بثلاثية دون رد باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 11 مواجهة وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 23 هدفا.

ويسير طارق العشرى بخطى ثابتة مع فاركو منذ توليه المسئولية الفنية للفريق، ففى المباراة الأولى لـ طارق العشرى مع فاركو، فاز على المصرى البورسعيدى بثنائية مقابل هدف ثم حقق فاركو الفوز على الزمالك، بثلاثية دون رد ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة ثم حقق فوزه الثالث على البنك الأهلى بهدف دون رد فى الأسبوع الثامن عشر قبل أن يتعادل مع حرس الحدود سلبياً ثم فاز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف صم تعادل مع الإسماعيلى قبل أن يودع كأس الرابطة أمام زعيم الثغر بركلات الترجيح ثم تعادل سلبياً مع أسوان بالدورى ثم تعادل سلبياً مع الداخلية ثم حقق الفوز على الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدفين وأخيراً خسر من الاهلى بثلاثية دون رد.