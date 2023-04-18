اجتماع عاصف في الأهلي.. وتهديدات بالانسحاب من السوبر

ياسر رشاد - القاهرة - يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعا عاصفًا يوم الأربعاء المقبل بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة.

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ويناقش المجلس ملف أزمة العقوبات المسربة من لجنة الانضباط ولم يعلنها اتحاد الكرة بشكل رسمي بايقافه لمدة ١٢ مباراة.

ويدرس مجلس الأهلي الانسحاب من كأس السوبر يوم ٥ مايو المقبل حال إقرار العقوبات ضد كهربا بشكل رسمي.

وكان الزمالك قد تقدم بشكوى طالب فيها بإيقاف كهربا بحجة مشاركته مع جماهير ناديه في توجيه هتافات مسيئة لنادي الزمالك عقب المباراة التي جمعت الفرقين في الدور الأول لبطولة الدوري الممتاز.

محامي كهربا يرد على تسريبات عقوبة كهربا

صرح محمد عثمان محامي النادي الأهلي، أنه

لا أعرف مصدر صحة خبر توقيع عقوبات على اللاعب محمود كهربا، ولم يصل حتى الآن قرار رسمي بأي عقوبات، وترك الأمور بهذا الشكل أمر مزعج ويصدر فوضى في الشارع الرياضي.

وقال محمد عثمان في تصريحات تليفزيونية أن هذا القرار الذي تم تسريبه هو اول قرار تصدره لجنة الانضباط باتحاد الكرة، وليس هناك ما يمنع أن اللجنة تصدر القرار ونشره بأي صورة.

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