ما أنماط الناس وتعاملهم مع خط المشاة؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مـع اعتـدال الطقـس وميلـه للبـرودة يبـدأ العديـد مـن النـاس بالمشــي فــي الممشــى أو فــي الشــارع. وعلــى الرغــم مــن اختلافهم عنــد خــط المشــاة إلا أنــه يتوجــب علينــا التعــرف علــى أنمــاط الســائقين وتعاملهــم مــع خــط المشــاة والمــارة

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