شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة أمام سيراميكا فى الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة الكولومبي كارلوس أوسوريو صفحة مباراة المقاولون العرب التي أقيمت مساء الاثنين باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري بحثاً عن خوض جولة جديدة من المسابقة أمام سيراميكا.

انطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعدما فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام سيراميكا بالدوري

يستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا فى التاسعة والنصف مساء الأربعاء 26 أبريل الجاري باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وسيراميكا بالدوري المصري، فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.