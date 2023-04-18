شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يختتم استعداداته لمواجهة طلائع الجيش فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة الأول بنادي فيوتشر استعداداته اليوم لمواجهة طلائع الجيش، فى المباراة التي تجمع الفريقين غداً الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 26 بالدوري والتي تقام باستاد السلام، ويبحث أبناء على ماهر عن مواصلة الانتصارات.

ويحتل فيوتشر المركز الثانى فى جدول مسابقة الدوري، برصيد 48 نقطة، خلف الأهلي المتصدر بفارق نقطتين فقط، وخاض فيوتشر 23 مباراة، فاز في 13 مباراة وتعادل في 9 لقاءات وخسر لقاء وحيد، وسجل لاعبو فيوتشر 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 14 هدفاً آخر.

وعقد علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، جلسة خاصة مع اللاعبين، أثنى خلالها مدرب الفريق على روح وحماس اللاعبين للفوز حتى الدقائق الأخيرة خلال مباراة غزل المحلة الماضية، لينتهي اللقاء بفوز فيوتشر بهدف نظيف ويرفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني.

وشدد علي ماهر على أهمية مواصلة الانتصارات في المباريات المقبلة وذلك للحفاظ على تواجد الفريق في مركز متقدم من أجل المشاركة في دوري أبطال أفريقيا النسخة المقبلة.