إنتر ميلان لا يرغب في شراء عقد المهاجم لوكاكو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت مصادر صحفية أن إنتر ميلان الإيطالي لن يقدم على شراء عقد المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بانتظار عودته إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي، على الرغم من رغبة اللاعب في البقاء بإيطاليا.

وأكدت صحيفة «ديلي ميل» أن لوكاكو البالغ من العمر 29 عاما سيعود إلى تشيلسي رغماً عنه، بسبب عدم مقدرة إنتر ميلان على تحمل تكلفة شراء عقده بصورة نهائية الموسم المقبل.

ويعاني إنتر ميلان من ضغوط كبيرة بعد تسجيله خسائر بقيمة 784 مليون يورو على مدار السنوات العشر الأخيرة، إلى جانب خسائر تشغيلية سنوية تبلغ 150 مليون يورو، أي ما يعادل 133 مليون جنيه إسترليني.

ويتعين على إنتر ميلان إعادة ترتيب أوراقه المالية، ما دفع النادي الإيطالي إلى التخلي عن لوكاكو وعدم تجديد إعارته التي تكلف 8 ملايين يورو سنويا، أو الإقدام على شراء عقده بصورة كاملة، خاصة أن راتب المهاجم البلجيكي يبدو باهظا ولا يمكن تحمله.

ويخشى إنتر ميلان تلقي صدمة جديدة وتتمثل في عدم التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يحتل الفريق المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري الإيطالي، وهو الكابوس الذي سيزيد من متاعبهم المالية.

وأقدم مالكو إنتر ميلان «الصينيون» على ضخ أكثر من نصف مليار جنيه إسترليني، منذ الاستحواذ على النادي الإيطالي، لكن أزمات مالية في الصين دفعت إلى الاعتماد على قروض باهظة من صناديق الاستثمار الأمريكية في السنوات الأخيرة، قادت إلى دخول إنتر ميلان في أزمات حادة.

يبدو لوكاكو مستعدا لخفض راتبه من أجل البقاء في إنتر ميلان الذي لعب في صفوفه على فترات مختلفة 95 مواجهة، أحرز عبرها 64 هدفاً، لكنه عانى من سلسلة إصابات كبيرة هذا الموسم ليكتفي بخوض 24 مواجهة عبر مختلف المسابقات، أحرز خلالها 7 أهداف.