بيلينغهام يفكر في البقاء مع بوروسيا دورتموند

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت مصادر صحفية أن الإنجليزي جود بيلينغهام، لاعب خط وسط بوروسيا دورتموند، قد يبقى في ألمانيا الموسم المقبل، على الرغم من اهتمام الكثير من الأندية بالحصول على خدماته، يتقدمها ريال مدريد ومانشستر سيتي.

وحسب صحيفة «التايمز» فإن بيلينغهام البالغ من العمر 19 عاما، لا يرغب في اتخاذ خطوة متسرعة بشأن مستقبله الموسم المقبل، مما يجعله منفتحا على فكرة البقاء في بوروسيا دورتموند، في حال عدم الحصول على عرض مقنع.

ويرغب بيلينغهام في الانتظار حتى صيف عام 2024، من خلال اللعب عاما إضافيا في بوروسيا دورتموند، قبل إعادة تقييم العروض المقدمة له من أندية مختلفة.

ويتصدر ريال مدريد سباق التعاقد مع بيلينغهام، حيث يرغب النادي الملكي في إنفاق 100 مليون يورو للحصول على خدمات المراهق الإنجليزي، لكن بوروسيا دورتموند يشترط الحصول على 150 مليون يورو للتخلي عن لاعبه الموهوب.

وإلى جانب ريال مدريد، يبدو أن ناديي مانشستر سيتي وليفربول مهتمان بالتعاقد مع بيلينغهام؛ لكن الأخير انسحب من سباق الحصول على خدمات الجوهرة الإنجليزية، بفعل عدم رغبته في إنفاق كل أموال الصيف على صفقة واحدة.

يشار إلى أن بيلينغهام خاض مع بوروسيا دورتموند 38 مواجهة (3210 دقائق لعب) عبر مختلف المسابقات هذا الموسم، أحرز خلالها 10 أهداف مع تقديم 7 تمريرات حاسمة.

بيلينغهام مع بوروسيا دورتموند:

