سامباولي يتعهد بتحقيق نتائج إيجابية مع فلامينغو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصل الأرجنتيني خورخي سامباولي، المدير الفني الجديد لنادي فلامينغو البرازيلي، أمس إلى ريو دي جانيرو، حيث تعهد بتحقيق نتائج إيجابية مع الفريق.

وأكد المدير الفني السابق لنادي إشبيلية الإسباني في تصريحات لوسائل إعلام النادي «أنا سعيد بهذه الفرصة، وأتمنى أن أكون على قدر كل هذه التطلعات».

وأشار المدرب الذي يمتد عقده مع بطل أمريكا الجنوبية حتى 31 ديسمبر 2024، إلى أن أول ما سيفعله هو «تشخيص» وضع الفريق و»الوقوف على حالة» اللاعبين.

وأقر المدرب الأسبق لمنتخبي الأرجنتين وتشيلي بأن لديه «طموحات كبيرة» لبدء هذه المرحلة الجديدة، وقال إنه يعرف جيدا «المسؤولية» الملقاة على عاتقه مع الفريق الأكثر شعبية في البرازيل، والأقوى في الآونة الأخيرة في القارة اللاتينية.

وكان نادي فلامينغو البرازيلي قد أعلن السبت، تعيين الأرجنتيني خورخي سامباولي مدربا جديدا خلفا للبرتغالي فيتور بيريرا الذي أقيل من منصبه الثلاثاء الماضي.

يذكر أن سامباولي بدأ مشواره في عالم التدريب عام 2011 حيث درب أونيبيرسيداد دي تشيلي الذي توج معه بكوبا سود أمريكانا. وفي 2012 تولى تدريب منتخب تشيلي وقاده عام 2015 للفوز بأول لقب كوبا أمريكا في تاريخه.

وكانت فرصته الأولى في كرة القدم الأوروبية عام 2016 عندما تولى تدريب إشبيلية؛ لكنه تركه سريعا ليتولى منصب مدرب منتخب الأرجنتين.

وسمحت له النتائج الجيدة التي حققها مع سانتوس ومينيرو في البرازيل بالعودة إلى أوروبا حيث تولى في البداية تدريب مارسيليا الفرنسي، ثم عاد لقيادة إشبيلية؛ لكن لستة أشهر فقط، ثم أقيل لاقتراب الفريق من الهبوط إلى الدرجة الثانية.

ويحل سامباولي محل بيريرا في فلامينغو الذي أقيل لعدم تقديم نتائج جيدة مع الفريق، حيث سقط في نصف نهائي مونديال الأندية أمام الهلال السعودي، ثم خسر نهائي ريكوبا سود أمريكانا أمام إنديبندينتي ديل فايي الإكوادوري ونهائي كأس السوبر البرازيلي أمام بالميراس، كما خسر نهائي دوري ولاية ريو دي جانيرو أمام فلومينينسي.

المدرب سامباولي:







بدأ مشواره في عالم التدريب عام 2011.



درب أونيبيرسيداد دي تشيلي الذي توج معه بكوبا سود أمريكانا.



وفي 2012 تولى تدريب منتخب تشيلي وقاده عام 2015 للفوز بأول لقب كوبا أمريكا في تاريخه.



عام 2016 عندما تولى تدريب إشبيلية؛ لكنه تركه سريعا ليتولى منصب مدرب منتخب الأرجنتين.



بعدها درب مارسيليا الفرنسي.



عاد لقيادة إشبيلية؛ لكن لستة أشهر فقط.



أسباب إقالة البرتغالي فيتور بيريرا: