تتويج عبد الله الخريجي بسباق أيامي السعودية للكارتينغ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفلت حلبة ذا تراك في جدة، بنجوم الكارتينغ الصاعدين الذي اجتمعوا للمشاركة في الجولة الأخيرة من الموسم الأول من سلسلة سباقات أيامي السعودية للكارتينغ، التي أقيمت تحت مظلة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، إذ شارك 21 سائقا في فئتي الناشئين (جونيورز) والكبار (سينيورز)، وتألفت من أربع جولات.

وكانت الجولة الأخيرة حاسمة لتحديد بطل المملكة العربية السعودية في هاتين الفئتين، وشهدتا منافسة قوية جدا على المراكز الأولى فيهما.

وانتهت الجولة الأخيرة بفوز السائق محمد بن محفوظ بفئة الكبار، وهذا فوزه الأول، تلاه السائقان عبدالعزيز الطيار ثانيا وريم العبود ثالثا. أما في فئة الناشئين، فقد أنهى السائق عمر سندي السباق أولا، تبعه السائقان عبدالله كامل وجاد لولص في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

ومع إسدال الستار على الموسم الأول من سلسلة سباقات أيامي السعودية للكارتينغ، التي ضمت أربع جولات، توج عبدالله الخريجي بلقب فئة الكبار بعد حصده لأكبر عدد من النقاط فيها، بفارق ست نقاط فقط عن أقرب ملاحقيه عبد العزيز الطيار، وحلت ريم العبود في المركز الثالث.

وكانت المُنافسة على لقب فئة الناشئين أكثر ندية، إذ تمكن السائق عبدالله كامل، المدعوم من «الربيع»، من حسم لقب الفئة لمصلحته بفارق أربع نقاط فقط عن عمر سندي الذي أنهى الموسم في المركز الثاني، واكتفى جاد لولص بالمركز الثالث.

يشار أن أبطال الموسم الأول تأهلوا للمشاركة في نهائيات أيامي الدولي للكارتينغ التي ستقام في البرتغال نهاية هذا العام وسيحضرها الفائزون بألقاب سلاسل أيامي حول العالم، فيما حصل عبد الله الخريجي، بطل فئة الكبار، على جائزة خوض تجارب على سيارة فورمولا 4 في ماليزيا مقدّمة من فريق «ميريتوس جراند بري» حيث ستتيح هذه المكافآت للفائزين صقل مواهبهم واكتساب الخبرة، والالتقاء بأقرانهم من مختلف أنحاء العالم.

وقال عبدالله الخريجي، بطل فئة الكبار «استمتعت جدا بالمنافسة، وكان من المهم التركيز على جمع أكبر عدد ممكن من النقاط في الترتيب العام لأتمكن من تحقيق هدفي، ألا وهو الفوز بلقب الفئة».

كما أشار عبدالله كامل، بطل فئة الصغار، بعد انتهاء الموسم إلى أنه سعيد جدا بالحصول على لقب البطولة في أول موسم يشارك به، مضيفا «كانت البطولة رائعة والمنافسة قوية جدا. المحطة التالية لي ستكون بالمشاركة في بطولة الشرق الأوسط التي ستقام في دولة الإمارات. أشكر الراعي، ووالدي ومدرستي على كل الدعم الذي قدموه لي».

وبدوره، قال حمزة ديراني، الذي أشرف على تنظيم السلسلة وتدريب السائقين «كان الموسم الأول رائعا وهذه هي الخطوة الأولى، أداء المتسابقين في الفئتين ممتاز، ونعمل الآن على تطوير برنامج تدريب مكثف للسائقين الذين يرغبون في تطوير مهاراتهم».

فيما أوضح المدير التنفيذي لحلبة ذا تراك في جدة عبدالجليل بترجي، التي نظمت سلسلة سباقات أيام السعودية للكارتينغ واستضافت جولات هذا الموسم، أن الكارتينغ هي الخطوة الأولى في سلم رياضة السيارات، نعمل على تنظيم عدة بطولات في الحلبة، وهدفنا أن نستضيف بطولة العالم للكارتينغ في جدة».