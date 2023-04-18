شكرا لقرائتكم خبر الوحدة يختبر خطة نصف النهائي أمام جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يسعى مدرب الوحدة التشيلي لويس سييرا لاختبار التكتيك الذي ينوي تطبيقه في مواجهة النصر بنصف نهائي كأس الملك، خلال خوضه مباراة ودية أمام جدة مساء اليوم، على ملعب رديف الجوهرة.

وفضل التشيلي بالتنسيق مع الجهاز الإداري، إجراء تدريبات الفريق الأول خلال الفترة المقبلة بمدينة جدة، بسبب ازدحام الطريق المؤدي إلى مكة المكرمة تزامنا مع الأيام الأخيرة من رمضان. وأجرى الفريق مساء أمس حصة تدريبية على ملعب رديف الجوهرة بجدة امتدت إلى 120 دقيقة.

وفرض الجهاز الفني تدريبات خاصة على دقة التمرير والاستحواذ، قبل أن تختم الحصة بمناورة كروية على نصف الملعب. ويحل الوحدة ضيفا على النصر على ملعب أول بارك، الاثنين 24 أبريل الجاري، ضمن مباريات نصف نهائي كأس الملك.