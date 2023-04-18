شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك فى رابع جولات حسم لقب مرتبط اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام مساء الإثنين ،مواجهات قوية فى إطار رابع جولات المرحلة النهائية لحسم لقب دورى مرتبط كرة اليد للموسم المحلى 2022/2023.

شهدت هذه الجولة قبل الأخيرة فوز كلا من ، الزمالك على طلائع الجيش 34/33 و والأهلى على سبورتنج 25/23 ،فيما تعادل سموحة مع الأوليمبى بنتيجة 31/31 .

فيما تختتم المنافسة اليوم الثلاثاء بلقاءات بين كلا من ، سموحة مع سبورتنج و طلائع الجيش مع الأوليمبى و الأهلى مع الزمالك .

فاز مؤخرا فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره سبورتنج بنتيجة 32/22، فى إطار نهائى كأس مصر لكرة اليد للموسم المحلى 2022/2023 بصالة أكتوبر الدولية، ليتوج بالقب.

ونجح فريق الأهلى بعد فوزه باللقاء فى مواصلة التفوق بعد حصد لقب دورى المحترفين مؤخرا على حساب الزمالك بعد غياب 4 سنوات.