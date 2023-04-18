شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يوقع غرامة مالية كبيرة على محمد الشناوى بعد الطرد أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى، إن الجهاز الفنى للفريق قرر توقيع غرامة مالية كبيرة على محمد الشناوى، حارس مرمى الفريق، لما بدر منه فى مواجهة سموحة بالدورى، وأدت إلى تعرضه للطرد المباشر.

وشهدت الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع فى مباراة الأهلى وسموحة أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بعد ضرب لاعب سموحة أحمد حكم بدون كرة.

وأعلن الأهلى أنه سيتم توقيع غرامة مالية كبيرة على محمد الشناوى بسبب هذا الموقف.

وحقق الأهلي الفوز على سموحة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، أحرز محمد شريف ومحمود كهربا هدف فوز الفريق الأحمر على نظيره السكندري.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 53 نقطة في صدارة الدوري وبفارق 5 نقاط عن فيوتشر الوصيف، بينما توقف رصيد سموحة عند 31 نقطة في المركز التاسع.