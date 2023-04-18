شادى محمد: كولر أجرى التدوير بين اللاعبين بعدالة كبيرة والتغييرات متأخرة

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القاهرة - سامية سيد - أكد شادى محمد، نجم النادى الأهلى السابق، أن السويسرى مارسيل كولر، مدرب النادى الأهلى، أدار عملية التدوير بين اللاعبين بعدالة، والفريق لا يتأثر بغياب النجوم بعد الفوز على سموحة بهدفين نظيفين فى إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدورى.

وقال شادى محمد، فى تصريحات للاستوديو التحليلى لقناة أون تايم سبورتس: "عايز أحيى مارسيل كولر على إدارته للروتيشين بين اللاعبين ومنح كل اللاعبين فرصة بعدالة كبيرة وهو ما جعل الفريق لا يتأثر فى ظل الغيابات الكثيرة التى تحدث".

وأضاف شادى محمد: "العيب الوحيد عند كولر هو تأخر التبديلات فقط كالعادة، ومحمد شريف بدأ يشتغل على نفسه بشكل قوى والهدف الذى سجله اليوم سيعيد الثقة فى نفسه مرة أخرى".

حقق الأهلي الفوز على سموحة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، أحرز محمد شريف ومحمود كهربا هدف فوز الفريق الأحمر على نظيره السكندري.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 53 نقطة في صدارة الدوري وبفارق 5 نقاط عن فيوتشر الوصيف، بينما توقف رصيد سموحة عند 31 نقطة في المركز التاسع.

وأهدر محمود كهربا فرصة محققة لتسجيل هدف التقدم في الدقيقة الثانية بعد تسلم كرة رائعة من أليو ديانج ولكن أبعدها الهاني سليمان حارس سموحة، فيما أنقذ دفاع سموحة هجمة جديدة للأهلي في الدقيقة الخامسة قبل وصولها إلى أقدام محمد شريف، وبعدها توقف اللعب لعلاج حارس الفريق السكندري.

وأهدر بيرسي تاو فرصة ثانية للتسجيل في الدقيقة 16 بعدما ارتدت تصويبة عمرو السولية من يد الهاني سليمان ولكن لم يحسن السيطرة عليها وتمكن الحارس من الإمساك بها مرة أخرى.

واستمر ضغط الأهلي في أول نصف ساعة وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة أمام مرمى سموحة من بيرسي تاو ومحمد شريف وكهربا، قبل أن يفض محمد شريف الاشتباك ويسجل هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 28 بعدما سدد الكرة أقصى الجبهة اليسرى لمرمى الهاني سليمان.

وأنقذ محمد الشناوي مرمى الأهلي من استقبال هدف التعادل في الدقيقة 36 وتصحيح الخطأ الذي ارتكبه مروان عطية بسبب التمريرة الخاطئة لمحمود متولي ولحق بها حسام حسن وسجلها نحو المرمى ولكن تصدى لها الشناوي بعدما ارتطمت بوجهه على حدود منطقة جزاء الأهلي، واستمرت النتيجة بتقدم الأهلي حتى نهاية الشوط الأول.

وجاءت الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني هادئة ولم تشهد تهديدا حقيقيا على مرمى الفريقين وتمركز اللعب في وسط الملعب، وأجرى سموحة أول تغييرات في الدقيقة 57 بنزول صديق أوجولا بدلا من حسين فيصل.

وشن بيرسي تاو هجمة عنترية في الدقيقة 64 من الجبهة اليمنى وراوغ المدافع ولعبها عرضية ولكن لم تجد من يحولها إلى شباك سموحة وتحولت إلى ركلة مرمى.

وسجل محمود كهربا الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 66 من هجوم منظم للفريق الأحمر من الجبهة اليمنى ووصلت إلى كهربا الذي سددها بيمناه أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الهاني سليمان.

وأجرى الأهلي تغييرين في الدقيقة 71 بنزول طاهر محمد طاهر ورأفت خليل بدلا من محمود كهربا وبيرسي تاو، وأجرى سموحة تغييرين في الدقيقة 76 بنزول بنيامين بواتنج وزياد طارق بدلا من مصطفى سعد ودوك ودودو ، بينما أجرى الأهلي تغييرين جديدين بنزول محمد أشرف وأحمد قندوسي في الدقيقة 80 بدلا من خالد عبد الفتاح وعمرو السولية.

وشهدت الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع تعرض محمد الشناوي للطرد بسبب ضرب أحمد حكم لاعب سموحة بدون كرة وتم إجراء تبديل بنزول علي لطفي بدلا من محمد شريف لحراسة العرين الأحمر بعد طرد الشناوي، وانتهت المباراة بفوز الأهلي بثنائية نظيفة.