شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضد المقاولون.. التواء فى الكاحل وراء عدم استكمال زيزو للمباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك، عن خضوع أحمد سيد “زيزو” لاعب وسط الأبيض لأشعة وفحوصات طبية خلال الساعات القليلة المقبلة، بعدما تعرض لإصابة بالتواء في كاحل القدم خلال مباراة المقاولون العرب التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي أن اللاعب تعرض لإصابة بالتواء في أنكل القدم وستحدد الأشعة حجم الإصابة وموقفه من المشاركة في التدريبات المقبلة.

وحقق فريق المقاولون العرب التعادل بنتيجة 2 / 2 مع الزمالك فى المباراة التى جمعتهما مساء، الإثنين، على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري، وهى المباراة الأولى للفارس الأبيض تحت قيادة الكولومبي كارلوس أوسوريو.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 40 فى المركز الرابع، بعدما خاض 24 مباراة، حقق الفوز في 11 مباراة، وتعادل فى 7 وخسر مثلها، فيما ارتفع رصيد المقاولون العرب للنقطة 36، فى المركز السادس، حصدها من 26 مباراة، حقق الفوز في 8، وتعادل فى 12 مباراة، وخسر 6.