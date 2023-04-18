شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شلبى يغيب عن مباراة سيراميكا لتراكم البطاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الإداري لفريق الزمالك عن غياب مصطفى شلبي جناح الأبيض عن لقاء سيراميكا المقرر له يوم 26 أبريل الجاري في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وحصل شلبي على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة المقاولون العرب التي أقيمت أمس في الدوري الممتاز.

سجل مصطفى شلبي الهدف الثاني لفريقه في لقاء المقاولون قبل أن يتم استبداله للإصابة في العضلة الضامة، ويشارك بدلا منه يوسف أسامة نبيه في الدقيقة 64.

وتعادل فريق الزمالك مع المقاولون العرب بهدفين لكل فريق هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 40 فى المركز الرابع، بعدما خاض 24 مباراة، حقق الفوز في 11 مباراة، وتعادل فى 7 وخسر مثلها، فيما ارتفع رصيد المقاولون العرب للنقطة 36، فى المركز السادس، حصدها من 26 مباراة، حقق الفوز في 8، وتعادل فى 12 مباراة، وخسر 6.