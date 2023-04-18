شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى: سموحة يعانى من نقص فى بعض المراكز والوضع سيتغير الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، أن الفريق يعانى من الكثير من النواقص فى مراكز الملعب وهو ما ظهر أمام الأهلى، فى المباراة التى انتهت بفوز الأحمر بهدفين نظيفين فى الدورى.

وقال أحمد سامى، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "سموحة يعانى من نقص فى بعض الصفوف ونحاول العبور بالسفينة إلى بر الأمان واحتلال مركز متقدم، والفريق لا يملك ظهيرين وأحاول الدفع بأكثر من لاعب فى هذا المركز، يعنى أحمد جمال أصلا ديفندر وأضعه مرة أيمن ومرة أيسر وكذلك محمد نادى".

وأضاف مدرب سموحة: "كنت أتمنى أن نستغل أشباه الفرص للعودة فى المباراة ولكن لم نستغل أى فرصة أتيحت لنا فى المباراة، ولكن هناك فرقا كبيرا بين القدرات بين الأهلى وسموحة، لأن سموحة ليس كما كان".

وتابع: "سيتم عمل تقييم فى نهاية الموسم وسنعقد جلسة مع فرج عامر لبحث الأمور وسيتم تغيير الوضع كاملا من الموسم المقبل".

حقق الأهلي الفوز على سموحة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، أحرز محمد شريف ومحمود كهربا هدف فوز الفريق الأحمر على نظيره السكندري.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 53 نقطة في صدارة الدوري وبفارق 5 نقاط عن فيوتشر الوصيف، بينما توقف رصيد سموحة عند 31 نقطة في المركز التاسع.