شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: إدارة تحكيمية جيدة لطاقم تحكيم مباراة سموحة والأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - المباراة: سموحة والأهلى
المسابقة: الدورى الممتاز الجولة 26
النتيجة: هدفان دون مقابل لصالح الأهلى
حكم الساحة: طارق مجدى
المساعد الأول: شريف عبد الله
المساعد الثانى: شهاب راشد
الحكم الرابع: صبرى ابراهيم
حكام الـVAR: حسام عزب، هيثم الشريف
فى مباراة ذات درجة صعوبة متوسطة نجح طاقم التحكيم فى إدارتها بشكل جيد وكانت أهم الحالات كالتالى:-
الحالة الأولى: فى الدقيقة 35 الكرة تصطدم بصدر حارس مرمى الأهلى الشناوى خارج منطقة الجزاء، الحكم يشير باستمرار اللعب والقرار صحيح
الحالة الثانية: فى الدقيقة 62 الكرة تصطدم بكتف محمد عبد المنعم داخل الصندوق، قرار الحكم باستمرار اللعب قرار صحيح ولا وجود للمخالفة.
الحالة الثالثة: فى الدقيقة 74 داخل صندوق سموحة، الكرة تصطدم فى صدر لاعب سموحة والحكم يشير باستمرار اللعب والقرار صحيح.
الحالة الرابعة: فى الدقيقة 90 الحكم يشهر بطاقة حمراء لحارس مرمى الأهلى الشناوى نتيجة ضرب الخصم والقرار صحيح.
اللياقة البدنية والتحرك: لياقة بدنية جيدة وموزعة على مدار شوطى المباراة وتحركات واعية وعدم دخول فى مسار اللعب وتوقع قراءة لعب الفريقين.
الحكام المساعدون: تعاونوا مع الحكم بشكل جيد فى احتساب الأخطاء والسيطرة على أحداث المباراة
الحكم الرابع: تعاون مع الحكم طبقا للقانون.
حكام الـVAR: لا توجد حالات