رقم مذهل لـ مصطفى شلبي في مباراة الزمالك والمقاولون العرب

ياسر رشاد - القاهرة - حقق مصطفى شلبي رجل مباراة الزمالك والمقاولون العرب رقمًا مميزًا في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز.

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وحصل مصطفى شلبي على جائزة رجل المباراة، وتسلم الجائزة من ممثل رابطة الأندية عقب المباراة مباشرة في أرضية ملعب ستاد القاهرة.

وسجل مصطفى شلبي هدفًا من ضربة جزاء في تعادل الزمالك مع المقاولون العرب.

وشارك شلبي في 16 مباراة مع الزمالك في الموسم الحالي من الدوري، وتمكن خلالها من تسجيل هدفين بينما صنع 3 أهداف.

أرقام مصطفى شلبي في مباراة

وحقق مصطفى شلبي أرقام هجومية مميزة في مباراة الزمالك والمقاولون العرب، وكان أبرزها في دقة المراوغات بعدما تمكن من تحقيق 7 مراوغات ناجحة من أصل 8 محاولات للمراوغة.

وأكمل جناح الزمالك 30 تمريرة منها 26 تمريرة صحيحة كما فاز في 10 مواجهات أرضية من أصل 13 مواجهة أرضية.

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