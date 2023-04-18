كهربا يحصد جائزة أفضل لاعب في لقاء الاهلي وسموحة

ياسر رشاد - القاهرة - فاز محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بجائزة رجل مباراة الفريق أمام سموحة، التي انتهت منذ قليل وجمعت الفريقين في بطولة الدوري الممتاز.

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وقدم كهربا مردودًا مميزًا خلال المباراة، ونجح في تسجيل الهدف الثاني للأهلي في شباك سموحة، ليساهم في الفوز الذي حققه الفريق بثنائية

نظيفة.

وعزز الأهلي صدارته لبطولة الدوري برصيد 53 نقطة، بعد أن تغلب على سموحة بثنائية، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الأسبوع السادس والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.



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