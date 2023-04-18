بعد فوز الأهلي وتعادل الزمالك.. تعرف على ترتيب جدول الدوري المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق النادي الأهلي فوزا سهلا على سموحة بهدفين نظيفين، في حين تعادل الزمالك بهدفين لمثلهما مع المقاولون العرب، مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري المصري.

سجل للأهلي محمد شريف ومحمود كهربا في الدقيقين 28 و66 على الترتيب.

وطرد الحكم الحارس محمد الشناوي من الأهلي في الدقيقة 90+1

ورفع الفوز رصيد الأهلي إلى 53 نقطة من 21 مباراة في الصدارة مقابل 31 نقطة لسموحة في المركز التاسع.

وفي مباراة الزمالك والمقاولون العرب، تقدم جون أوكولي للأخير في الدقيقة 25 وتعادل أحمد سيد زيزو في الدقيقة 34 للزمالك.

وأحرز مصطفى شلبي هدف تقدم الزمالك من ضربة جزاء في الدقيقة 57، قبل أن يتعادل فادي فريد للمقاولون العرب في الدقيقة 90+2.

ويملك الزمالك 40 نقطة من 24 مباراة في المركز الراعب مقابل 36 نقطة للمقاولون العرب في المركز السادس.