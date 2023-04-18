الدوري المصري.. الأهلي يغرد منفردا في الصدارة بثنائية في شباك سموحة (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

عزز الأهلي صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري بالفوز على سموحة بهدفين نظيفين، في المواجهة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الـ 26 من عمر المسابقة المحلية.

ودخل الأهلي المباراة محتلاً صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 50 نقطة، بعد خوض 20 لقاء حقق الفوز في 15 وتعادل في 5 ولم يتلق أي هزيمة.

ودخل سموحة مباراة الأهلي وهو يتواجد في المركز التاسع بترتيب الدوري، برصيد 31 نقطة من 25 مباراة، فاز في 7 وتعادل في 10 وخسر في 8.

تقدم الأهلي عن طريق محمد شريف بتسديدة رائعة R2 من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 28.

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وأضاف محمود كهربا الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 66.

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وبهذه النتيجة، يعزز الأهلي صدارته لجدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة، بينما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 31 نقطة بالمركز التاسع.

وبدأ الأهلي مواجهة سموحة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية واليو ديانج وعمرو السولية.

خط الهجوم: محمد شريف وبيرسي تاو وكهربا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي لطفي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وأفشة وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر ورأفت خليل وكوكا ومحمد أشرف.

فيما بدأ سموحة مباراة الأهلي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: الهاني سليمان.

خط الدفاع: أحمد شوشة وأحمد جمال وأحمد حكم ومحمد سعيد.

خط الوسط: دوكو دودو- مصطفى حليمو - مصطفى سعد ميسي - مالك بعيو.

خط الهجوم: حسين فيصل - حسام حسن.