المقاولون يخطف تعادلا مثيرا من الزمالك في الدوري المصري (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

خطف المقاولون تعادلا ثمينا من الزمالك بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الـ 26 من عمر الدوري المصري الممتاز.

ودخل الزمالك المباراة محتلًا المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري برصيد 39 نقطة، فيما يتواجد فريق المقاولون في المركز السادس بمجموع 35 نقطة.

وتعد مباراة المقاولون العرب هي الأولى للمدرب الكولومبي خوان كارلوس ‎أوسوريو المدير الفني الجديد للزمالك، بينما يجلس شوقي غريب على مقعد القيادة الفنية لذئاب الجبل.

تقدم المقاولون العرب بالهدف الأول عن طريق جون أوكلي في الدقيقة 25 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك محمد صبحي.

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وأدرك أحمد سيد زيزو التعادل للزمالك في الدقيقة 34 بعد أن استغل كرة تائهة داخل منطقة الجزاء ركنها على يسار أبو السعود.

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وفي الشوط الثاني، سجل مصطفى شلبي الهدف الثاني للزمالك من ركلة جزاء في الدقيقة 58 سددها على يمين أبو السعود.

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وفي الدقيقة 90+2 تعادل فادي فريد للمقاولون العرب بعدما استغل خطأ حسام عبد المجيد لينفرد بمحمد صبحي ويسدد الكرة على يساره.

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وبهذه النتيجة، يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 40 نقطة، فيما يتواجد المقاولون في المركز السادس برصيد 36 نقطة.

وبدا الزمالك مواجهة المقاولون بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود الونش، حسام عبد المجيد، حاتم سكر.

خط الوسط: محمد عبد الغني، دونجا، إبراهيما نداي.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، ناصر منسي، مصطفى شلبي.

فيما بدأ المقاولون العرب مواجهة الزمالك بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

خط الدفاع: أمير عابد، أحمد علاء، فاروقا نور الدين، أوشايا.

خط الوسط: أحمد شيمي، محمد مجلي، أحمد عاطف قطة، هينستروزا، جون أوكلي.

خط الهجوم: أمادو أنياص.