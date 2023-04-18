شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة ضد الأهلي.. ثنائية شريف وكهربا تضع الأحمر بالمقدمة بعد 75 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عزز الأهلي تقدمه على سموحة بهدفين نظيفين بعد مرور 75 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم الإثنين على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأهدر محمود كهربا فرصة محققة لتسجيل هدف التقدم في الدقيقة الثانية بعد تسلم كرة رائعة من اليو ديانج ولكن أبعدها الهاني سليمان حارس سموحة، فيما أنقذ دفاع سموحة هجمة جديدة للأهلي في الدقيقة الخامسة قبل وصولها إلى أقدام محمد شريف، وبعدها توقف اللعب لعلاج حارس الفريق السكندري.

وأهدر بيرسي تاو فرصة ثانية للتسجيل في الدقيقة 16 بعدما ارتدت تصويبة عمرو السولية من يد الهاني سليمان ولكن لم يحسن السيطرة عليها وتمكن الحارس من الإمساك بها مرة أخرى.

واستمر ضغط الأهلي في أول نصف ساعة وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة أمام مرمى سموحة من بيرسي تاو ومحمد شريف وكهربا، قبل أن يفض محمد شريف الاشتباك ويسجل هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 28 بعدما سدد الكرة أقصى الجبهة اليسرى لمرمى الهاني سليمان.

وأنقذ محمد الشناوي مرمى الأهلي من استقبال هدف التعادل في الدقيقة 36 وتصحيح الخطأ الذي ارتكبه مروان عطية بسبب التمريرة الخاطئة لمحمود متولي ولحق بها حسام حسن وسجلها نحو المرمى ولكن تصدى لها الشناوي بعدما ارتطمت بوجهه على حدود منطقة جزاء الأهلي، واستمرت النتيجة بتقدم الأهلي حتى نهاية الشوط الأول.

وجاءت الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني هادئة ولم تشهد تهديدا حقيقيا على مرمى الفريقين وتمركز اللعب في وسط الملعب، وأجرى سموحة أول تغييرات في الدقيقة 57 بنزول صديق أوجولا بدلا من حسين فيصل.

وشن بيرسي تاو هجمة عنترية في الدقيقة 64 من الجبهة اليمنى وراوغ المدافع ولعبها عرضية ولكن لم تجد من يحولها إلى شباك سموحة وتحولت إلى ركلة مرمى.

وسجل محمود كهربا الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 66 من هجوم منظم للفريق الأحمر من الجبهة اليمنى ووصلت إلى كهربا الذي سددها بيمناه أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الهاني سليمان.

وأجرى الأهلي تغييرين في الدقيقة 71 بنزول طاهر محمد طاهر ورأفت خليل بدلا من محمود كهربا وبيرسي تاو.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى وخالد عبد الفتاح ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني في الدفاع، وعمرو السولية ومروان عطية وأليو ديانج في الوسط ومحمد شريف وبيرسي تاو ومحمود كهربا في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: ياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي لطفي وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر وأفشة ورأفت خليل وأحمد نبيل كوكا ومحمد أشرف.

وجاء تشكيل سموحة لمواجهة الأهلي كالتالي: الهانى سليمان في حراسة المرمى، أحمد حكم، أحمد جمال، أحمد شوشة، محمد سعيد في الدفاع، محمود حليمو، ماليك بوعيو، دوكوا دودو، مصطفى سعد ميسي، حسين فيصل في الوسط، حسام حسن في الهجوم.