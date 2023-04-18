7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد -

شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، على رأسها: رابطة الأندية تعلن فى ليلة طرد الشناوى.. الأهلى يفوز على سموحة ويواصل انتصاراته المحلية، والمقاولون يخطف نقطة التعادل من الزمالك فى أول قيادة لـ أوسوريو.

فى ليلة طرد الشناوى.. الأهلى يفوز على سموحة ويواصل انتصاراته المحلية

حقق الأهلي الفوز على سموحة في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز..

رابطة الأندية تعلن فوز على معلول بجائزة لاعب الجولة الـ25

أعلنت رابطة الأندية المحترفة، فوز التونسى على معلول، لاعب النادى الأهلى، بجائزة أفضل لاعب فى الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدورى..