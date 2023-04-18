شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى الممتاز بعد مباريات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفظ الأنجولى مابولولو، مهاجم فريق الاتحاد السكندرى، بصدارة جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز، وذلك بعد إقامة مباريات الجولة السادسة والعشرين، حيث التقى الأهلى مع سموحة، والزمالك مع المقاولون العرب.

ويعتلى مابولولو صدارة ترتيب الهدافين برصيد 13 هدفا أحرزها خلال 23 مباراة شارك فيها مع فريقه فى مسابقة الدورى، وارتفع رصيد أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك ليصل للهدف التاسع، فيما ارتفع رصيد كل من محمد شريف مهاجم الأهلي، للهدف الثامن وجون اوكلي مهاجم المقاولون، للهدف السابع.

ترتيب هدافى الدوري المصري: