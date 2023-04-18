شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتأهل لنهائى كأس مصر بعد الفوز على الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجح فريق النادي الأهلي في التأهل لنهائي كأس مصر لكرة السلة "رجال" بعد الفوز على فريق الجزيرة مساء اليوم الإثنين في دور نصف النهائي.

وتمكن الأهلي من حجز أولى بطاقات الدور النهائي من المسابقة بعد الفوز على الجزيرة بنتيجة 88 – 52 في اللقاء الذي أقيم على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وحسم الأهلي المباراة لصالحه طوال أشواط اللقاء الأربعة والتي جاءت نتائجه كالتالي: 18/13 – 40/29 – 66/42 – 88 / 52.

وحصل عمرو الجندي، لاعب النادي الأهلي، على لقب أفضل لاعب في المباراة، بعد أن سجل 22 نقطة، ساهم بها في قيادة فريقه لتحقيق الفوز.

وينتظر فريق الأهلي بقيادة مدربه أوجستي بوش الفائز من مواجهة الاتحاد والزمالك التي انطلقت بعد انتهاء لقاء الأهلي والجزيرة على نفس الملعب.

يذكر أن المباراة النهائية لكأس مصر "رجال" يقام يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً على أن يسبقه لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.