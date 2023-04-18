شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يخطف نقطة التعادل من الزمالك فى أول قيادة لـ أوسوريو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق المقاولون العرب التعادل بنتيجة 2 / 2 مع الزمالك فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري، وهى المباراة الأولى للفارس الأبيض تحت قيادة الكولومبي كارلوس أوسوريو.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 40 فى المركز الرابع، بعدما خاض 24 مباراة، حقق الفوز في 11 مباراة، وتعادل فى 7 وخسر مثلها، فيما ارتفع رصيد المقاولون العرب للنقطة 36، فى المركز السادس، حصدها من 26 مباراة، حقق الفوز في 8، وتعادل فى 12 مباراة، وخسر 6.

أحداث الشوط الأول

ضغط الزمالك على ذئاب الجبل من أول المباراة، وفى الدقيقة 5 سدد نبيل دونجا كرة صاروخية ارتطمت فى القائم الأيمن ومنع هدف مؤكد للفارس الأبيض، وفى الدقيقة 9 مرر إبراهيما نداى كرة عرضية متقنة حاول مصطفى شلبى تسديدها بالرأس فى المرمى إلا إنها ارتطمت فى يده.

وفى الدقيقة 17 حدث اصطدام بين حاتم سكر ولويس إدوارد وتدخل الطاقم الطبى لعلاج اللاعبان، وفى الدقيقة 25 نجح جون أوكلى فى تسجيل هدف التقدم لذئاب الجبل.

وفى الدقيقة 34 سجل أحمد زيزو هدف التعادل للزمالك، واستمر ضغط الزمالك فى محاولات لتسجيل هدف التقدم، إلا أن الشوط الأول انتهى بالتعادل بين الفريقين.

أحداث الشوط الثانى

مع بداية الشوط الثانى أهدار الزمالك فرصة الهدف الثانى بعد تسديدة من حسام عبد المجيد، وفى الدقيقة 50 سقط أحمد زيزو متأثرًا بإصابة فى القدم، وإضطر الجهاز الفنى لتبديله ودخل سيف فاروق جعفر.

وفى الدقيقة 56 تسبب مصطفى شلبى فى حصول الزمالك على ركلة جزاء، وسجل منها شلبى الهدف الثانى للفارس الأبيض.

وفى الدقيقة 63 تعرض مصطفى شلبى لإصابة وغادر الملعب فى سيارة الإسعاف، ودخل يوسف أسامة نبيه بديلاً له، وفى الدقيقة 72 أجرى شوقى غريب تبديل لثلاث لاعبين بخروج أمادو نياص ونزول محمد شوقى غريب، وخرج أحمد عاطف "قطة"، ودخل عبد الرحمن جبنة، كما خرج لويس إدوارد ودخل عمر فتحي سافيولا.

وفى الدقيقة 92 نجح فادى فريد فى الضغط على حسام عبد المجيد مدافع الزمالك واستخلص الكرة ووسجل منها هدف التعادل لذئاب الجبل.

تشكيل الفريقين

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - حاتم سكر، خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد عبد الغني - إبراهيما نداي، خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومصطفى الزناري وسيد عبد الله "نيمار" ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد بلحاج ويوسف أسامة نبيه وسيف الجزيري.

ويضم تشكيل المقاولون كلاً من: حراسة المرمى: محمود أبو السعود، خط الدفاع: أمير عابد - فاروقا نور الدين - أحمد علاء - جوزيف أوشايا، خط الوسط: أحمد الشيمي - محمد مجلي - أحمد عاطف "قطة"، خط الهجوم : لويس إدوارد - أمادو نياص - جون أوكلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: أحمد عربي وعمر فتحي سافيولا ولؤي وائل وعبد الرحمن خالد جبنه وفادي فريد ومحمد شوقي غريب ومحمد هاني تريكا وأحمد فوزي وعمر فايد.



























































