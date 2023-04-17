خالد عبدالفتاح ظهير أيسر.. تشكيل الأهلي أمام سموحة في الدوري المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه الأساسي الذي سيخوض مباراته ضد سموحة مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية ومروان عطية واليو ديانج

خط الهجوم: محمد شريف وبيرسي تاو ومحمود كهربا

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: ياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي لطفي وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر وأفشة ورأفت خليل وأحمد نبيل كوكا ومحمد أشرف.

ويلعب خالد عبد الفتاح في الجبهة اليسرى لتعويض غياب علي معلول عن تشكيل الأهلي.

ويغيب عن الأهلي أمام سموحة الليلة كل من: حمدي فتحي للإيقاف، ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي للإصابة، وحسين الشحات وعلي معلول بسبب الإجهاد، وبرونو سافيو وشادي حسين وكريم الدبيس ومحمد فخري لأسباب فنية.