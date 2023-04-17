شكرا لقرائتكم خبر عن جون أوكلى يسجل هدف تقدم المقاولون أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل جون أوكلى مهاجم المقاولون العرب هدف التقدم لفريقه فى شباك الزمالك، بالدقيقة 25 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا، على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - حاتم سكر، خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد عبد الغني - إبراهيما نداي، خط الهجوم : أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومصطفى الزناري وسيد عبد الله"نيمار" ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر ومحمود عبد الرازق"شيكابالا" وأحمد بلحاج ويوسف أسامة نبيه وسيف الجزيري.

ويضم تشكيل المقاولون كلاً من.. حراسة المرمى: محمود أبو السعود، خط الدفاع: أمير عابد - فاروقا نور الدين - أحمد علاء - جوزيف أوشايا، خط الوسط: أحمد الشيمي - محمد مجلي - أحمد عاطف "قطة"، خط الهجوم : لويس إدوارد - أمادو نياص - جون أوكلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، أحمد عربي وعمر فتحي سافيولا ولؤي وائل وعبد الرحمن خالد جبنه وفادي فريد ومحمد شوقي غريب ومحمد هاني تريكا وأحمد فوزي وعمر فايد.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الرابع برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة، حقق الفوز في 11 مباراة، وتعادل فى 6 وخسر مثلها، فيما يدخل المقاولون العرب اللقاء في المركز السادس برصيد 35 نقطة، حصدها من 25 مباراة، حقق الفوز في 8، وتعادل فى 11 مباراة، وخسر 6.



































































































