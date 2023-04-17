شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. تعادل سلبى بين الأهلى وسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 15 دقيقة من عمر مباراة الأهلي ضد سموحة بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما اليوم الإثنين على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأهدر محمود كهربا فرصة محققة لتسجيل هدف التقدم في الدقيقة الثانية بعد تسلم كرة رائعة من أليو ديانج، ولكن أبعدها الهاني سليمان حارس سموحة، فيما أنقذ دفاع سموحة هجمة جديدة للأهلي في الدقيقة الخامسة قبل وصولها إلى أقدام محمد شريف، وبعدها توقف اللعب لعلاج حارس الفريق السكندري.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى وخالد عبد الفتاح ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني في الدفاع، وعمرو السولية ومروان عطية واليو ديانج في الوسط ومحمد شريف وبيرسي تاو ومحمود كهربا في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: ياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي لطفي وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر وأفشة ورأفت خليل وأحمد نبيل كوكا ومحمد أشرف.

وجاء تشكيل سموحة لمواجهة الأهلي كالتالي: الهانى سليمان في حراسة المرمى، أحمد حكم، أحمد جمال، أحمد شوشة، محمد سعيد في الدفاع، محمود حليمو، ماليك بوعيو، دوكوا دودو، مصطفى سعد ميسي، حسين فيصل في الوسط، حسام حسن في الهجوم.



















































































