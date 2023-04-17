شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 17 /4 /2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت الرياضة المصرية، اليوم الإثنين، الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، على رأسها رابطة الأندية تعلن فوز على معلول بجائزة لاعب الجولة الـ25، وباتشيكو يواصل الاعتماد على أحمد فتحى فى دفاع بيراميدز بسبب الإصابات، واتحاد الكرة يسمح بحضور 50 فردا فى نهائى كأس مصر للكرة النسائية.

رابطة الأندية تعلن فوز على معلول بجائزة لاعب الجولة الـ25

أعلنت رابطة الأندية المحترفة، فوز التونسى على معلول، لاعب النادى الأهلى، بجائزة أفضل لاعب فى الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدورى..

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمى الجديد للاعبات في 17 أبريل الجارى، وحافظت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة تصنيف السيدات للأسبوع الـ 55 على التوالي، وذلك بعدما أكملت عاماً في الصدارة في الأول من أبريل الجاري.

عمر كمال يرافق ثنائى الأهلى فى رحلة التأهيل من الإصابة بقطر

انضم عمر كمال عبد الواحد لاعب فيوتشر، إلى ثنائي النادي الأهلي، كريم فؤاد وأكرم توفيق، وذلك خلال رحلة تعافيهما من اصابة القطع في الرباط الصليبي بأحد المراكز الطبية بقطر.

الطلائع يجدد الثقة فى عماد النحاس استعداداً لمواجهة فيوتشر