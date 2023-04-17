شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباقى جمال يعلن قائمة غزل المحلة استعدادا لمواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن عبد الباقى جمال، المدير الفنى لفريق غزل المحلة، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة فاركو بعد غد الأربعاء، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من عمر بطولة الدورى الممتاز والمقرر لها تمام الساعة التاسعة والربع مساءً، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وجاءت القائمة كالتالى :

حراسة المرمى: أحمد ميهوب، عمرو شعبان ، محمود الحضرى

خط الدفاع: أحمد رضا ، محمد جابر ، السيد الشبراوى ، طارق سامى ، إيهاب سمير ، محمد بازوكا ، معاذ الحناوى ، مصطفى العش ، مصطفى أسامة .

خط الوسط: أحمد الشيخ ، إبراهيما كونيه ، إبراهيم عايش ، أحمد الجعيدي ، أحمد النادرى .

الهجوم: كريم مصطفى ، حازم مرسى ، عبدالرحمن عاطف ، جبريل أوروك ، تشارلز باسى .