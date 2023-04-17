الأهلي وسموحة.. الأحمر يتقدم بهدف نظيف في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الاول بين الأهلى ونظيره سموحة، بنتيجة هدف دون رد، فى المباراة التى تجمع الفريقين، حاليًا، على ستاد القاهرة الدولى، بالجولة الـ 26 من بطولة الدوري المصري.

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أحداث الشوط الأول بين الأهلى وسموحة في الدوري المصري

بدأت المباراة بسيطرة واستحواذ من قبل فريق الأهلى واسفرت على ضياع فرص تهديفية كادت تعطى المارد الاحمر التقدم، في بداية المباراة، بجانب تألق الهاني سليمان لانقاذ مرماه من أهداف حقيقية من بين أقدام لاعبي الاحمر.

وسجل محمد شريف لاعب الأهلى الهدف الاول للنادى للمارد الاحمر فى الدقيقة الـ 28 في شباك الهانى سليمان حارس سموحة ليعلن تقدم الأحمر بهدف نظيف.

وأهدر محمود كهربا فرصة التقدم بالهدف الاول فى الدقيقة الـ 3 ، أمام سموحة عندما مرر أليو ديانج تمريرة سحرية لينفرد بحارس سموحة الهانى سليمان ويتصدى لها ببراعة.

وشهدت أحداث الشوط الأول تدخل عنيف بين محمد الشناوى حارس الاهلى وحسام حسن مهاجم سموحة ليسقط كلاهما على أرضية المبارة، ويستدعى حكم الساحة الى الطاقم الطبي ولكن يتم علاج اللاعبان وتستكمل مجريات اللعب في الشوط الاول.

وتم إحتساب 6 دقائق وقت محتسب بدلا من ضائع خلال الشوط الأول بين الاهلي و سموحة لتشهد الدقائق الأخيرة هجوم خطير على مرمي محمد الشناوى ولكن دون ترجمة الى اهداف لينتهي الشوط بتقدم

الأهلى بهدف دون رد.

تشكيل الأهلى..

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : خالد عبد الفتاح ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي ومحمد هاني

خط الوسط :مروان عطية واليو ديانج وعمرو السولية

خط الهجوم : محمد شريف وبيرسي تاو وكهربا

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من : علي لطفي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وافشة وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر ورأفت خليل وكوكا ومحمد أشرف

تشكيل سموحة..

حراسة المرمى: الهانى سليمان

الدفاع: أحمد حكم، أحمد جمال، أحمد شوشة، محمد سعيد

الوسط: محمود حليمو، ماليك بوعيو،دوكوا دودو، مصطفى سعد ميسي، حسين فيصل

الهجوم: حسام حسن



ويجلس على دكة البدلاء: عمر صلاح، صديق أوجولا، محمد نادى، أحمد مصطفى، محمد الصباحى، محمد عصام، بواتينج، زياد طارق، محمد مغربى.

ويلتقي الأهلي فريق سموحة في الجولة السادسة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها التاسعة والربع مساء اليوم الاثنين على ملعب برج العرب بالإسكندرية



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