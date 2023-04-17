تعادل مثير بين الزمالك والمقاولون في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك والمقاولون بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة 26 لبطولة الدوري الممتاز.

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سيطر الزمالك بشكل واضح على مجريات اللعب خلال الشوط الأول ومنذ الدقائق الأولى بينما إكتفى المقاولون بالتراجع إلى وسط ملعبه مع الإعتماد على الهجمات المرتدة.

هدد الزمالك مرمى المقاولون مبكراً منذ الدقيقة السادسة عندما تصدى القائم الأيمن لتسديدة نبيل عماد دونجا، كما شكلت التمريرات العرضية لأبراهيما نداي خطورة كبيرة على دفاعات المقاولون.

ومن هجمة مرتدة نجح جون أوكلي في تسجيل هدف مباغت للمقاولون في الدقيقة 26 الا أن الرد جاء سريعاً في

تشكيل الزمالك لمباراة المقاولون

الدقيقة 37 عن طريق أحمد سيد زيزو، لتنتهي احداث الشوط بالتعادل 1-1.

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - حاتم سكر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمدعبد الغني - إبراهيما نداي

خط الهجوم : أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي

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