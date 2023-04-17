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جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد سقوط برشلونة

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ياسر رشاد - القاهرة - تصدر جدول ترتيب ، محركات البحث بموقع "جوجل" بمصر والمملكة العربية ، اليوم الإثنين، بعدما سقط فريق في فخ التعادل أمام خيتافي.

 

ترتيب الدوري الإسباني

 

ويعتلي فريق برشلونة ترتيب الدوري الإسباني رغم التعادل أمام خيتافي، حيث يعتلي الصدارة برصيد 73 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن الوصيف، فيما يقع فريق ريال مدريد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 62 نقطة، جمعهما من الفوز في 19 مباراة وتعادل في 5 وخسارة 5.

 

جدول ترتيب الدوري الإسباني

 

– برشلونة  73 نقطة.

 - ريال مدريد 62 نقطة.

 – أتلتيكو مدريد 60 نقطة.

  – ريال سوسيداد 51 نقطة.

 – ريال بيتيس 48 نقطة.

 – فياريال 47 نقطة.

 – أتلتيك بيلباو 43 نقطة.

 – رايو فاييكانو 40 نقطة.

 – جيرونا 38 نقطة.

 – أوساسونا 38 نقطة.

 – سيلتا فيجو 36 نقطة.

 – إشبيلية 35 نقطة.

 – ريال مايوركا 34 نقطة.

 – بلد الوليد 32 نقطة.

  – خيتافي 31 نقطة.

 – قادش 31 نقطة.

 – ألميريا 30 نقطة.

 – فالنسيا 27 نقطة.

 – إسبانيول 27 نقطة.

– إلتشي 13 نقطة.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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