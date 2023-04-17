جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد سقوط برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني، محركات البحث بموقع "جوجل" بمصر والمملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، بعدما سقط فريق برشلونة في فخ التعادل أمام خيتافي.

ترتيب الدوري الإسباني

ويعتلي فريق برشلونة ترتيب الدوري الإسباني رغم التعادل أمام خيتافي، حيث يعتلي الصدارة برصيد 73 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن ريال مدريد الوصيف، فيما يقع فريق ريال مدريد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 62 نقطة، جمعهما من الفوز في 19 مباراة وتعادل في 5 وخسارة 5.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

– برشلونة 73 نقطة.

- ريال مدريد 62 نقطة.

– أتلتيكو مدريد 60 نقطة.

– ريال سوسيداد 51 نقطة.

– ريال بيتيس 48 نقطة.

– فياريال 47 نقطة.

– أتلتيك بيلباو 43 نقطة.

– رايو فاييكانو 40 نقطة.

– جيرونا 38 نقطة.

– أوساسونا 38 نقطة.

– سيلتا فيجو 36 نقطة.

– إشبيلية 35 نقطة.

– ريال مايوركا 34 نقطة.

– بلد الوليد 32 نقطة.

– خيتافي 31 نقطة.

– قادش 31 نقطة.

– ألميريا 30 نقطة.

– فالنسيا 27 نقطة.

– إسبانيول 27 نقطة.

– إلتشي 13 نقطة.